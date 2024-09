F1 Red Bull abbandona le livree speciali | problemi di peso per il team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Redha deciso di rinunciare ai progetti delleispirate ai fan per il Gran Premio di Singapore e per la gara negli States. Ildi Milton Keynes sta infatti affrontando deilegati aldella vettura, con le nuove verniciature che renderebbero la monoposto più pesante. “Purtroppo quando siamo arrivati ??alla fase di test di come alcuni design Rebl Custms potrebbero apparire, nella vita reale, sulla RB20, abbiamo scoperto che la vernice utilizzata per creare questepersonalizzate per le auto complete aggiungeva unimprevisto e indebito alla carrozzeria della RB20“, ha affermato Redin una nota. La squadra aveva invitato i fan sui social ad ideare dei design che sarebbero stati utilizzati nei weekend di Gran Bretagna, Singapore e Stati Uniti.