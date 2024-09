E’ morto Totò Schillaci addio al bomber delle Notti Magiche

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di, l’indimenticabile attaccante che ha fatto sognare milioni di italiani durante i Mondiali di Italia ’90., all’età di 59 anni, è deceduto dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon, come confermato oggi a Palermo, la sua città natale. E’, l’eroeè entrato nella storia del calcio grazie alla sua straordinaria prestazione ai Mondiali del 1990. Con sei gol, diventò il capocannoniere del torneo e il simbolo della Nazionale italiana di quell’estate indimenticabile. Le sue esultanze appassionate e la sua grinta lo hanno consacrato come l’eroe”, un soprannome che lo accompagnerà per sempre nel cuore degli appassionati.