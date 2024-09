Daniela Circelli investita e uccisa | arrestato un 26enne per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Svolta nelle indagini sulla morte di, la giovane donnaa Tivoli mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali la notte del 9 settembre scorso in via Tiburtina. I carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno infattiunegiziano, accusato di, omissione di soccorso e calunnia. Il giovane è stato trasferito in carcere.Leggi anche:travolta dall’auto, forse era una corsa clandestina: l’ipotesi atroce Come è stato individuato l’assassino di“L’acquisizione di 19 telecamere, insieme a numerosi accertamenti tecnici ed alle testimonianze raccolte, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti”, si legge in una nota del procuratore di Tivoli, Francesco Menditto.