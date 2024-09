Criptovalute rischi e opportunità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Sono trascorsi 15 anni dal 3 gennaio 2009, quando vide la luce il primo blocco di Bitcoin, la più famosa tra le. Questa data segnò l’inizio dell’era delle valute digitali, ovvero le forme di denaro native del mondo online (chiamate anche “token”), decentralizzate e pensate per funzionare su Internet. Ma possono le, emblema di libertà e decentralizzazione dell’universo finanziario, essere regolamentate per proteggere i loro consumatori? (FILES) This illustration photograph taken on July 19, 2021 in Istanbul shows a physical banknote and coin imitations of the Bitcoin crypto currency. Bitcoin hit another record high Friday, March 8, smashing through $70,000 for the first time on growing investor demand amid speculation over when the United States may begin lowering interest rates.