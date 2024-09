Che ingordo Sinner | è entrato di prepotenza

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Janniknon è mai abbastanza, è un vero e proprio: non si è fatto scrupoli, èa gamba tesa. Quando Carlos Alcaraz aveva alzato al cielo la coppa di Wimbledon, i detrattori si erano dati alla pazza gioia. Non avevano perso tempo, ma si erano precipitati a bacchettare Jannikcon una foga mai vista. Ad accusarlo di non essere un vero numero uno, ma un tennista qualunque che aveva vinto per caso (?) il primo Slam dell’anno. Jannikha incamerato oltre 11mila punti (LaPresse) – Ilveggente.itNon ci è voluto molto perché l’altoatesino li smentisse. Ha vinto il suo secondo Major nel momento peggiore della sua carriera, dimostrando così di essere più forte delle critiche, oltre che degli avversari che si è trovato dinanzi in quel di New York.