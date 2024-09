Caso Open Arms Bersani attacca Salvini |  È ributtante Il VIDEO del durissimo sfogo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel pieno del, il processo che vede Matteoaccusato di sequestro di persona, si infiamma il dibattito politico. Tra i protagonisti di questo acceso confronto c’è Pier Luigi, che ha lanciato pesanti accuse contro il leader della Lega durante la sua partecipazione al programma Dimartedì, condotto da Giovanni Floris. Le parole dell’ex segretario del PD hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali sui social.sul: “Le leggi valgono anche per i ministri” Intervenendo sul tema,non ha risparmiato critiche nemmeno agli esponenti del governo Meloni, come Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, per le loro dichiarazioni a favore die contro i magistrati coinvolti nel processo. “È inaccettabile che si faccia un tale attacco alla magistratura.