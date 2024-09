Bonus Iscro partite Iva cos’è l’indennità fino a 800 euro | a chi spetta e requisiti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Anche i lavoratori autonomi adesso godono di una forma di aiuto Inps in caso di drastica riduzione del lavoro, e dunque del proprio reddito. Si tratta dell’, una speciale indennità divenuta ormai strutturale nel nostro ordinamento che viene riconosciutal’L’Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, è una misura che è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla Legge di bilancio 2021 e diventata poi strutturale come parte del sistema degli ammortizzatori sociali a partire dal 1° gennaio 2024 con la Legge di bilancio 2024. I beneficiari dell’sono obbligati a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale. Entro 30 giorni dall’invio della domanda il lavoratore deve contattare un centro per l’impiego per la stipula del cosiddetto patto di servizio.