Arriva l’International Street Food La piazza diventa maxiristorante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La 116° tappa dell’ottava edizione del2024 – la più importante manifestazione diesistente in Italia – organizzata da Alfredo Orofino in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese di Modena e Reggio,indella Vittoria, a Reggio, da venerdì 20 (dalle 18 alle 24) fino a lunedì 23 settembre (dalle 12 alle 24), per un evento dedicato al cibo di strada di qualità che ha ormai conquistato il grande pubblico. Un evento che conta ben 150 tappe, distribuite lungo tutta la Penisola, fino a novembre. Un calendario intenso di eventi che sta toccando tutti gli angoli del Paese, permettendo al numeroso pubblico di assaporare le migliori specialità italiane e straniere, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.