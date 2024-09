Agatha All Along è lo show più gay della Marvel secondo il cast

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per illa serie è piena zeppa di elementi queer e la "più gay" mai prodotta daiStudios La nuova serieStudiosAllabbraccerà pienamente la diversità con la rappresentazione di personaggi che rappresentano la comunità LGBTQ+. Diversi membri deldello spin-off di WandaVision hanno parlato degli elementi queer dello, confermando che è accurato descrivere la serie come lo"più gay" mai realizzato dalla. In un'intervista concessa a Variety, Sasheer Zamata (Jennifer Kale), interrogata su questo tipo di definizione, ha dichiarato: "Sono d'accordo. Lo vedrete quando lo guarderete. Le streghe sono intrinsecamente queer, proprio perché siamo emarginate e messe da parte per molte ragioni. Questomostra una rappresentazione davvero buona