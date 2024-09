Urbanistica Rocca | Tornare ad ascoltare i bisogni dei nostri territori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – “Ho partecipato ieri in Campidoglio al convegno ‘: futuro di Roma’ dove ho ribadito il mio auspicio che si torni a dialogare insieme senza bandiere ideologiche nell’esclusivo interesse della nostra comunità”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco. “La mancanza di dialogo ha già creato troppe difficoltà ai cittadini. Dobbiamoaddei. Lo sviluppo della città, l’housing sociale e la casa sono temi fondamentali. L’è un tema troppo importante per appartenere solo a una parte sociale. È fondamentaleamministratori locali, cittadini, imprenditori, ordini professionali e associazioni di categoria. In Regione Lazio lo stiamo facendo”.