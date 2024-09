Sicurezza delle cure da professioni sanitarie approccio a 360 gradi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Coinvolgere isti sanitari, sociosanitari, e le associazioni dei cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanzastrategie per lae della persona assistita, riconoscendo gli aspetti organizzativi alla base di un percorso assistenziale sicuro. Questo il focus dell'incontro organizzato a Roma dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica etecniche della riabilitazione e della prevenzione, in collaborazione con il Centro nazionale clinical governance dell'Istituto Superiore di Sanità, in occasione della VI Giornata nazionale delladella persona assistita e.