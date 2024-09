Serie D il centravanti della Cittadella ’vede’ quota 100 Super Formato | Salvezza in primis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La coppia più bellaD? Alberto(foto) e Marco Guidone, non c’è dubbio. La Cittache viaggia in vetta a punteggio pieno dopo aver battuto Piacenza e Pistoiese si gode i suoi due bomber, a segno 7 volte in due (4e 3 Guidone) nelle prime 4 gare ufficiali. "Sarei un bugiardo se dicessi che pensavo di fare 6 punti – spiega l’attaccante classe ’93 – ma almeno di vincerne una sì: chi conosce la D sa che la nostra è una rosa con giocatori di categoria, qualcuno con A, B e C alle spalle e di certo nessuno ci ha sottovalutato fin qui. Queste 2 vittorie sono davvero un bel colpo". L’obiettivo però, conferma il bomber, non cambia. "Due gare non dicono tanto – continua – pensiamo a fare i puntiprima possibile, anche perché penso che Piacenza e Ravenna siano un gradino sopra le altre. Poi se ci salvassimo presto, allora vediamo cosa succede".