Seguito dal Napoli ora va anche lui in Arabia | trattativa in chiusura

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024)dalprima dell’estate, ora valui inSaudita:in fase di. Concluso il calciomercato, si aprono ora nuovi scenari e nuovi trasferimenti per i tecnici. Tra i prossimi a lasciare l’Italia per vivere un’esperienza all’estero, nella ricchissimaSaudita, c’èuno dei pretendenti alla panchina del. Senza il sì di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis avrebbe provato altre piste per rialzare le sorti del suo. Una di queste era Gasperini, poi rimasto all’Atalanta dopo la vittoria dell’Europa League. Ma tra i mister che si sarebbero potuti sedere sulla panchina del Maradona c’eraStefano Pioli. Il tecnico non ha ottenuto la fiducia del Milan e dopo cinque anni si è separato dal club rossonero.