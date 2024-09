Sbanda in bicicletta e finisce sotto un pulmino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Grave incidente in corso Europa nel tardo pomeriggio di ieri: un uomo di 75 anni, residente a Cassano d’Adda, in sella alla suadopo aver urtato un mezzo di trasporto pubblico è caduto al suolo battendo forte la testa. Alcuni passanti hanno subito allertato il 118 che ha inviato ambulanza e automedica. I soccorritori dopo i primi controlli sul posto hanno poi trasportato il 75enne in ospedale in codice rosso. Ildel servizio pubblico e l’uomo in, secondo la dinamica dei fatti raccontata da testimoni, viaggiavano affiancati sulla stessa corsia di marcia in corso Europa. All’improvviso parrebbe che il ciclista abbia svoltato a sinistra per portarsi nella parte opposta della carreggiata, andando a sbattere contro il mezzo pubblico che viaggiava in parallelo.