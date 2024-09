Prologo Omaggio al Sangiovese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) La nuova sfida dell’enologo Roberto Cipresso (foto) si chiama Oria e farà base in Val d’Orcia, nel versante di San Quirico che guarda Montalcino. "Con il mio amico e socio, Martin Iglesias, ho acquistato un casale tra Montalcino e San Quirico d’Orcia che si chiamava Oria Bianco. Abbiamo piantato 5 ettari di vigna, con 140 cloni di". Qual è l’obiettivo? "Voglio celebrare il mio legame con ilattraverso un vino iconico. Installeremo un filo termico a batteria solare in grado di accendersi e riscaldare il vigneto in caso di temperature particolarmente rigide". Chi vino sarà? "Oria sarà un Igt ricavato da 26 ettari di vigneto, che entreranno in produzione. Puntiamo ad arrivare a 20mila bottiglie. Abbiamo recuperato un vigneto con cui realizzeremo un’etichetta chiamata".