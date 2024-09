Natan al Betis sono contenti di lui | Ha portato la grinta che mancava As

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024)si è ambientato bene al Real. Il difensore brasiliano in prestito dal Napoli ha convinto la sua squadra con le prestazioni contro il Real Madrid e il Leganes. Ne scrive As: “Ilha ingaggiatoal momento della partenza di Germán Pezzella e il suo arrivo hatante domande: sarebbe stato in grado di essere importante nella difesa biancoverde? Finora la sua risposta è stata notevole. Ha approfittato dell’infortunio di Bartra per entrare a far parte dell’undici titolare di Manuel Pellegrini e le sue prestazioni contro il Real Madrid e il Leganés hanno convinto tutti. Il brasiliano, in prestito dal Napoli, porta quellache forse è mancata al tecnico cileno nelle passate stagioni. Ora punta ad avere continuità nell’undici titolare e a dimostrare che è arrivato in Liga per restarci”.