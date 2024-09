My Hero Academia annuncia una speciale collaborazione con Burger King

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) È passato più di un decennio dal debutto di Mye in questo tempo i suoi eroi sono diventati leggende. Da All Might a Deku, i protagonisti del manga di Kohei Horikoshi sono conosciuti in tutto il mondo. Abbiamo visto i nostri eroi affrontare qualsiasi cosa, dagli anime televisivi ai film e ai videogiochi di successo. Ora Mysi sta affacciando su una nuova strada e dobbiamo ringraziareper l’espansione. Sì, avete letto bene.e Mysi uniscono. In Francia, Mysta lanciando un menupressoche mette in risalto Deku e Bakugo. Svelato ilx MyCome potete vedere qui sotto, Mydarà vita a due hampressoFrancia. L’offertapermetterà ai fan di assaggiare un Dekuo un Bakugoa seconda del loro umore.