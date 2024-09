Musica nel sangue concerto nel cuore del Cep

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Un’orchestra diclassica suonerà neldel Cep. È l’iniziativa "Lanel", che prenderà il via giovedì 19 settembre con ilgratuito, con orchestra da camera e tenore, tenuto del direttore d’orchestra Carlo Franceschi in piazzale Donatello, dove dalle 18.30 risuoneranno alcuni dei brani più conosciuti dellaclassica e che diventerà un vero e proprio momento di festa e convivialità per l’intero quartiere, grazie al dj set di Alain Mini. Un progetto che punta a rivitalizzare il quartiere popolare e, dice il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, "che ha l’ambizione di abbattere le barriere sociali ed economiche che limitano l’accesso alla cosiddettacolta, rendendola disponibile e fruibile per tutti.