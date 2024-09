Monster 3 | Charlie Hunnam sarà il serial killer Ed Gein nella serie di Ryan Murphy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) A sorpresa,ha annunciato il soggetto della terza stagione della suaantologica true crime, incentrata sul celebredegli anni '50 Edil protagonista della terza stagione diantologica Netflix diinterpreterà il famigeratoEd. L'annuncio è stato fatto dallo stessodurante un evento promozionale a Los Angeles per la seconda stagione di, incentrata sui fratelli Menendez e sull'omicidio dei loro genitori. La prima stagione dellaantologica si è concentrata sulJeffrey Dahmer. Ed, originario del Wisconsin come Dahmer, divenne famoso negli anni '50 quando le autorità scoprirono che non solo aveva ucciso nunmerose persone, ma aveva dissotterrato tombe da un cimitero vicino