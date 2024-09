Modalità Carriera in FC 25 Live Start Points e Snapshots | cosa sono e quali sono le differenze

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 17 settembre 2024) Lain FC 25 si arricchisce di nuove funzionalità che permettono ai giocatori di immergersi nel mondo reale del calcio in maniera ancora più dinamica e coinvolgente. Le due principali novità introdotte in questa stagionee i, che offrono un approccio innovativo alla gestione delle squadre nellaAllenatore.? Ipunti di inizio realistici basati su eventi e dati reali della stagione calcistica 2024/2025. Permettono di prendere il controllo di una squadra, maschile o femminile, in qualsiasi settimana di campionato, riflettendo con precisione i risultati ottenuti fino a quel momento.