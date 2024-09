Mandy Moore la star di This is Us attacca un paparazzo | Mi ha seguita tutto il giorno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) L'attrice si è sfogata sui social per l'eccessiva invadenza di un fotografo.ha rivolto critiche pubbliche ad un, reo di averlaperilmentre era impegnata a svolgere delle commissioni. L'attrice diIs Us ha pubblicato delle storie su Instagram in cui si è sfogata perché tampinata dall'uomo. Attualmente,è incinta del suo terzo figlio con il marito Taylor Goldsmith, con i quali ha già avuto Gus, tre anni, e Ozzie, quasi due anni. Infastidita dalla presenza insistente del fotografo,non ha esitato a lamentarsi sui social. Paparazzi "Sto letteralmente per partorire da un momento all'altro" esordisce l'attrice "e negli ultimi giorni