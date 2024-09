Lombardia 2024 svelato il percorso | partenza da Bergamo si passa da Valle Rossa Ganda Berbenno e Valpiana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Duecentocinquantadue chilometri, condae arrivo a Como: è statoildella 38esima edizione del Giro di, in calendario il prossimo 12 ottobre, l’ultima classica monumento dell’anno che nelle ultime tre stagioni è stata proprietà esclusiva di Tadej Pogacar. Dopo lo start in città, il gruppo si muoverà in direzione Val Seriana per un breve tratto in gran parte pianeggiante: San Paolo d’Argon, Trescore Balneario, Casazza e Spinone al Lago. Si concatenano poi senza respiro il Forcellino di Bianzano (), la salita di, il Colle di, che conclude questa prima serie di salite che coprono oltre il 50% del dislivello complessivo della corsa.