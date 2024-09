LIVE Italia-Francia 1-0 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | la sblocca Malagoli!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:09 Time out. 6:40 Bel giro palla degli azzurri adesso che cercano di ubriacare i transalpini 7:14 BATMAN GNATA PARATUTTO, anche i bolidi di Di Benedetto Carlo 7:58 Adesso si soffre, amici di OA Sport. Ma dobbiamo soffrire tutti insieme. Si sveglia anche il pubblico. Era ora. 8:38 GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOL LAIIIII! BRAVISSIMO L’AZZURRO A PRENDERE LO SPAZIO AL DIFENSORE TRANSALPINO, TIRANDO UN BOLIDE VERSO LA PORTA CHE BUCA FINALMENTE CHEMBEL. 9:00 Le due compagini cercano tutte il decimo fallo. La dice lunga sull’attuale situazione del match 9:55 Sempre da dietro porta l’, ma non si arriva mai al tiro davvero pericoloso. Adesso il conto dei falli è di 9-9. Può essere uno snodo 11:21 Non cambia il canovaccio della partita con l’che non riesce a trovare la mossa giusta per non andare in rete.