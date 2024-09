Lega Serie C entro il 22 i nomi dei concorrenti di Marani che non ci saranno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo quello dellaB, il prossimo ‘election day’ nel mondo del calcio è quello dellaPro che si terrà il 2 ottobre 2024 alle ore 8:00 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione. In lizza, al momento, pare esserci solo il numero uno uscente, Matteo. Riguardo a questo, laPro, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato che eventuali altre candidature dovranno pervenire presso gli uffici della terzail decimo giorno antecedente (22 settembre 2024) a quello fissato per l’Assemblea“. L'articoloC,il 22 ideidi(che non ci) CalcioWeb.