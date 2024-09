La squadra di von der Leyen è quasi pronta a Fitto una vicepresidenza esecutiva

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) Salvo colpi di scena, la presidente della Commissione europea Ursula von derpresenterà questa mattina lae i relativi portafogli in una riunione a Strasburgo con i leader dei gruppi e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Un puzzle complesso, che si è complicato ancora di più nelle ultime ore dopo le dimissioni del commissario francese al Mercato interno Thierry Breton, che era ricandidato alla sua successione. Con una lettera durissima, Breton ha lasciato Bruxelles con l’accusa pesante alla presidente di aver lavorato alle sue spalle affinché la Francia proponesse un altro candidato, definendo «discutibile» la governance von der. Poche ore dopo, il presidente francese Emmanuel Macron ha indicato per l’incarico Stéphane Séjourné, attualmente ministro degli Esteri e per l’Europa, che è stato anche presidente del gruppo Renew al Parlamento europeo.