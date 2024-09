La grande scommessa sul territorio dei ragazzi di Sds Production | Riportiamo la pellicola in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) A Venezia c’era già stato lo scorso anno, per confrontarsi con i grandi attori e registi. Pure stavolta è arrivata immancabile la presenza in Laguna, assieme al socio Simone Arcidiacono, per intessere rapporti, fare incontri e creare connessioni. Tutto in vista di dicembre, quando con la loro casa di produzione SDSpresenteranno i nuovi progetti che stanno mettendo in cantiere, tanti e dalle molte facce. Il Festival del cinema è stata una tappa irrinunciabile per l’attore e regista monzese Stefano Scala (nella foto), cofondatore della SDS, autore di cortometraggi, web serie e, con il 24enne monzese pure lui Arcidiacono, del film “Arte“, interamente girato a Monza.