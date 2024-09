La crisi del calzaturiero Crollo di export e fatturati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Èprofonda per l’industria della moda globale e il peggioramento degli indicatori, si sa, riguarda anche il settore: tra i distretti produttivi che stanno risentendo pesantemente della flessione c’è anche quello di San Mauro Pascoli, inchiodato, già dalla seconda metà del 2023, a performance ben poco lusinghiere. Ma a soffrire è l’intero compartonazionale: secondo l’ultimo report realizzato dal Centro studi Confindustria per Assocalzaturifici, il primo semestre 2024 ha fatto registrare un passo indietro sia nel fatturato (-9,1%), sia nell’(sceso del -8,5% in valore e del -6,8% in quantità nei primi 5 mesi). In forte calo anche l’indice Istat della produzione industriale (-19,5%).