La criminologa e il presunto attentatore di Trump | L’ho incontrato a Kiev ecco i miei dubbi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 - Hadue anni fa in Ucraina Ryan Wesley Routh, sospettato del “tentato assassinio” di Donald(così l’Fbi). Cristina Brondoni,e giornalista, dopo aver visto le gigantografie dell’uomo in tv ha avuto la certezza: era proprio lui l’americano “esagerato” che aveva incrociato ain piazza Maidan Nezalezhnosti, o dell’Indipendenza. L’abbiamo raggiunta al telefono. Cristina Brondoni, cosa ricorda di quegli incontri? “Intanto mi è rimasta una domanda. Oggi mi chiedo come mai una persona così esagerata non abbia attirato le attenzioni delle autorità, in un paese in guerra. Magari potrebbe essere successo in seguito, senza che io me ne fossi accorta”. Quando ha avuto la certezza che fosse proprio lui? “Ieri pomeriggio, quando ho visto la sua foto, grande, in tv. Mi sono detta, ma iogià visto.