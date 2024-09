James Middleton | Quando ho capito che William era perfetto per mia sorella Kate

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 17 settembre 2024) Il fratello minore della principessa del Galles, 37 anni, ha parlato delle sue prime impressioni sul cognato, il principe, nel suo libro, in uscita il 24 settembre, Meet Ella: the dog who saved my life. Nella biografia Meet Ella: the dog who saved my lifeÂracconta della depressione contro cui ha lottato per anni e di come il suo cane, il cocker spaniel Ella, morta nel 2023, lo abbia aiutato nei momenti piĂą difficili. Nel libro, inoltre, parla anche di come Ella abbia avuto un ruolo cruciale nel rapporto tra lui e il cognato, il principe, anche lui profondo amante dei cani. Nell’estratto del libro anticipato dal Daily Mail, infatti, si legge che un giornosi è presentato per la prima volta con Ella, che all’epoca era una cucciola di 8 settimane, nella casa di famiglia nel Berkshire.