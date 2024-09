Il processo del secolo al City se lo fanno zitti zitti contrariati gli altri club di Premier Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) Il “del”, “ilche potrebbe cambiare il calcio“, e poi? E poi basta. Se ne sa poco delal Manchester, e se ne saprà ancora meno. Tutto secretato, fino alla fine. Ad un certo punto il verdetto sarà pubblicato sul sito ufficiale dellae sapremo tutto. Anzi no: del “” che ha portato al risultato non sapremo niente. E aidiquesta cosa non sta bene. Ne scrive il, parla di “frustrazione” delle altre società. Ma come una cosa così dirompente e se la? “L’udienza – spiega il giornale inglese – è riservata e si tiene in forma privata di fronte a una commissione composta da tre persone la cui identità non è stata resa nota, in conformità con la Sezione W del regolamento della lega.