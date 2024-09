Guardiola | Inter squadra forte può vincere! De Bruyne? Concorrenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Conferenza stampa peralla vigilia di Manchester City-di Champions League. Il tecnico ha parlato insieme a Rodri. CONFERENZAALLA VIGILIA DI MANCHESTER CITY-CONFERENZA – Questa la conferenza stampa di Pepalla vigilia di Manchester City-, prima partita di Champions League. Come cambierà la Champions League colpo nuovo format? Dobbiamola prima partita e poi quelle dopo, e poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo partire bene. Ritrovate l’dopo Istanbul, cosa ne pensi? Ottima, hanno mantenuto lo stesso allenatore e in Italia sono stati eccezionali, sono i più forti in Italia. Simone è un ottimo allenatore Che significa giocare la fase a girone anche a gennaio cosa cambia? Non ci penso, non penso a gennaio o febbraio. Dobbiamo pensare alle partite di adesso, a partire da quella di domani.