Giù dal mio scooter Così la maranza italo-marocchina lo ha riempito di botte

(Di martedì 17 settembre 2024) VIAREGGIO "Scusate, , devo andare via, potete scendere dal mio?". Sarebbe questa la frase che ha fatto scattare la reazione violenta di un gruppetto di giovani di origine, ma da anni residenti con le rispettive famiglie in Versilia, contro il 17enne viareggino finito sabato sera all’ospedale con un trauma cranico-facciale, la frattura del naso e un occhio compromesso. Quel gruppetto di ’’’’ come si chiamano in gergo che stava passando la serata proprio sullodel ragazzo prima hanno versato la birra che stavano bevendo sul motorino e poi avrebbero cominciato a colpire l’adolescente e l’amico che era con lui. Non paghi di essere già in superiorità numerica, hanno chiamato ’’rinforzi’’., alla fine, a colpire i due ragazzi viareggino erano almeno una decina.