Friends compie trent’anni ma è un compleanno amaro segnato dalla morte di Matthew Perry

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024). Il 22 settembre è un anniversario importante per la serie tv cult “” che haper dieci stagioni la storia della televisione mondale, andato in onda tra il 1994 e il 2004. Ma è unper il cast della serie,dai lutti etristezza. Non ci saràa festeggiare: vittima di un’overdose di ketamina prescritta illegalmente, l’attore che aveva interpretato il ruolo dell’amatissimo Chandler è morto lo scorso ottobre. Sarà un momento “agrodolce” per le cinque co-star superstiti: ladiha ulteriormente avvicinato Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc (rispettivamente Rachel, Monica, Phoebe, Joey e Ross sul piccolo schermo).