Fondi di Coesione accordo Governo-Regione Campania | le reazioni della politica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “La firma dell’suisviluppo esiglata stamattina è di fondamentale importanza, perché sblocca ben 3,5 miliardi di euro dopo i circa 2 miliardi attivati prima dell’estate dall’intesa per Bagnoli e altre opere. E’ una somma che imprese e famiglie attendevano da tempo, troppo tempo, per poter finalmente avviare investimenti, progetti di sviluppo, grandi opere e infrastrutture”. A parlare è LuigiGatta, presidente dei Costruttori di Ance, che sottolinea: “Abbiamo sollecitato questa firma per quasi un anno! Alla fine si è trattato di un anno perso, ma a questo punto lasciamoci alle spalle le polemiche e pensiamo finalmente ad andare avanti e a spendere queste risorse nel modo corretto e prima possibile, per provare a recuperare i ritardi accumulati.