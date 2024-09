Disforia di genere alcuni medici Uk si ribellano e io sono d’accordo con loro Ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) E’ di questi giorni la notizia che centinaia disi stanno dimettendo dalla British Medical Association: il grande sindacato medico si era opposto al divieto del governo inglese di utilizzare bloccanti della pubertà e trattamenti chirurgici per adolescenti con “di”, la condizione in cui il soggetto non si riconosce nelbiologico di appartenenza. L’Inghilterra era stata fra i primi paesi al mondo a permettere il cambio die già nel 1989 era stata aperta a Londra una clinica pubblica ad hoc, la Tavistock che aveva visto crescere enormemente il numero di giovani che ad essa si rivolgevano per intraprendere un percorso farmacologico e talvolta chirurgico irreversibile: ben 5.000 richieste nel 2021-22 rispetto alle 250 del decennio precedente.