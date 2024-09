Di cosa parla Blackout Love la rom-com sui generis con Anna Foglietta?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 17 settembre 2024)è una commedia romantica interpretata dae diretta da Francesca Marino che racconta la storia di Valeria, una donna che cambia uomini come se fossero magliette, a cui la vita dà una seconda possibilità. Nella fattispecie, si tratta del ritorno del suo ex Marco (Alessandro Tedeschi), il grande amore della vita. Il quale, dopo un incidente, ha resettato parte della memoria ed è ancora convinto di essere con lei. La ragazza, spinta dalla ex suocera e dal medico di Marco, decide di assecondare la situazione, con l’intenzione, però, di lasciare l’uomo sul più bello e godersi una meritata vendetta. Visto che solo un anno prima era stata lei a essere mollata. In questo modo riannoda i fili della relazione che fa emergere tutti gli irrisolti del passato. E anche le ferite mai guarite.