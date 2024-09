Corso di autodifesa | Insegnamo alle donne le tecniche anti-violenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) La Scacchiera di Onnon Aps lancia la prima edizione di ’Donna in difesa’, in programma dal 30 settembre al 28 ottobre. Ilgratuito difemminile consta di 5 incontri, e si tiene ogni lunedìore 19.30, presso la scuola secondaria di 1° grado ‘via A.Frank" (nella foto gli organizzatori e i partecip). Il progetto è stato ideato dall’associazione Crisalide di Ravenna insieme all’Istruttore di Krav-Maga, Alessandro Savini, e l’associazione La Scacchiera di Onnon desidera promuoverlo nel territorio cesenate. "L’intento di questo– spiega la presidente Elisabetta Ciracò - è nato in seguito all’aumentata incidenza delle violenze di genere contro ledi tutte le età, che ci preoccupa perché quotidianamente accade a livello mondiale.