Calenzano inaugurato un centro prelievi firmato Synlab e Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024)(Firenze), 17 settembre 2024 –Toscana ediinsieme per dare maggiore risposta alle necessità dei cittadini. È statoquesta mattina il nuovo puntodove sarà possibile effettuare esami del sangue e check-up con la consulenza online per l’interpretazione del referto, check-up Smart, il set di analisi per monitorare i principali parametri dello stato di salute, neoBona, la più ampia, affidabile e accurata generazione di test prenatali non invasivi, con un prelievo di sangue materno e myBIOME, l’unico test genetico del microbiota che analizza il 100% dei microrganismi dell’intestino.