Biancavilla marito ubriaco prende la moglie a pugni in testa arrestato 46enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) La scorsa notte i Carabinieri della Stazione disono stati impegnati in un servizio contro la violenza di genere che ha portato all’ arresto in flagranza di reato di un 46 enne di origini albanesi, residente a, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dellaconnazionale 45 enne. La pattuglia è stata avvisata dalla vicina di casa della vittima la quale, udendo delle urla, è uscita in strada e ha visto la donna che scappava con il volto insanguinato. Poco prima, infatti, la signora sarebbe stata aggredita dalche, tornato a casa, dapprima avrebbe dato dei fortial muro e poi se la sarebbe presa con la