Autunno Pavese si parte | Sarà l’edizione più ricca Eccellenze locali in vetrina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Anche quest’anno sia il Tour che la Fiera con anche la novità della Settimana del gusto. La 70ª edizione dell’, come sempre organizzata dalla Camera di commercio di Pavia attraverso la sua azienda speciale Paviasviluppo, è stata presentata ieri mattina nella sede camerale di via Mentana. Il commissario straordinario Giovanni Merlino, affiancato dal segretario generale Enrico Ciabatti, sottolineando il traguardo delle 70 edizioni non ha potuto non ricordare "cheanche l’ultima edizione organizzata dalla nostra Camera di commercio. A novembre Pavia si accorperà con Cremona e Mantova. Finisce un’epoca durata oltre 230 anni, gli anni del nostro Ente. Ma faremo di tutto perché questa tradizione continui". Prima delle incertezze sul futuro, comunque, ci sono le novità di questopresentato come "piùdi sempre".