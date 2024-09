Attacco hacker ai membri di Hezbollah | esplosi i loro cercapersone in contemporanea in zone diverse

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Oggicentinaia di, il gruppo radicale libanese sostenuto dall’Iran, sono stati feriti dall’one dei. Leoni sono avvenutemente, verso le 15:30, in almeno tredel paese: la capitale Beirut, la Beqaa Valley (nella zona orientale, vicino al confine con la Siria), e nel sud, tutte aree dove la presenza di Hezbollah è molto forte. È stato ferito in modo non grave anche l’ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amani. In un comunicato, Hezbollah ha detto che tre persone sono state uccise. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede nel Regno Unito e vicina all’opposizione siriana, ha detto che alcunidi Hezbollah sono stati feriti anche nella capitale siriana Damasco e sono stati portati in ospedale.