Al via da piazza San Domenico il progetto per aumentare la sicurezza nel centro storico

(Di martedì 17 settembre 2024) Prato, 17 settembre 2024 - E' partito daSane proseguirà in tutte le altre aree sensibili delildel Comune di Prato che punta adlae il decoro nel cuore della città, in collaborazione con la Polizia Municipale, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e l'Associazione di volontariato e Protezione civile Oltre: da ieri pomeriggio sono infatti iniziati i pattugliamenti dell'area per garantire maggiore, a tutela di chi ci vive e ci lavora, e scoraggiare presenze indesiderate.