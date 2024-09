Vigor L’Avezzano ribaltato in soli due minuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)2 AVEZZANO 1(4-3-3): Roberto 6, Mancini 6 (24’st Gonzalez 6), Tomba 6, Magi Galluzzi 6, Beu 6, Gabbianelli 7, De Angelis 6 (43’st Rotondo s.v.), Idaro 5,5 (15’st Mori 6), Kone 6,5, Alonzi 6,5, Ferrara 5,5 (15’st D’Errico 7). All. Clementi AVEZZANO (4-3-3): Esposito 6, Ferrandino 5,5, Senese 6, Filippini 5, Allessi 6,5 (19’st Bassini 5,5), Verna 6 (35’st Lapenna 6), Tonelli 6,5 (43’st Luciani), Mascella 5,5, De Silvestro 6,5 (38’st Vantaggiato 6), Litteri 5,5, Ferrari 7 (36’st Passewe s.v.). All. Pagliarini Arbitro: Jusufoski di Mestre (Ve) Reti: 31’pt Ferrari (A), 30’st Gabbianelli (V), 32’st D’Errico (V) Note: spett. 1300 circa In duelaribalta il risultato e si regala la seconda vittoria consecutiva in campionato.lotta, passa in vantaggio, gestisce, ma un black out alla mezz’ora della ripresa costa carissimo ai marsicani.