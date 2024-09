Un premio Nobel arriva in visita a Terricciola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 - Il professor Craig Mello, vincitore delper la medicina, sarà aper unaufficiale nella giornata di giovedì 19 settembre. Lo scienziato verrà accolto dal sindaco del paese, Matteo Arcenni, con il quale svolgerà unanel borgo e nelle bellezze storiche e paesaggistiche del territorio. Il prof. Craig C. Mello ha conseguito la laurea in Biochimica alla Brown University nel 1982 e ha conseguito il dottorato di ricerca all'università di Harvard nel 1990. Dal 1990 al 1994 ha condotto ricerche post-dottorato al Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. È membro della facoltà della University of Massachusetts Medical School dal 1995 ed è Howard Hughes Medical Investigator dal 2000.