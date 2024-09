Ucraina | Zelensky ‘prossima settimana presenteremo Piano Vittoria ad alleati’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Kiev, 16 set.(Adnkronos) – Il del della dell'è completo per oltre il 90% e Kiev e sarà presentato agli alleati la prossima. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr, aggiungendo che "i passi necessari per l'sono già stati chiaramente definiti"."Per ogni passaggio, c'è un elenco chiaro di ciò che è necessario e di ciò che ci rafforzerà. Non c'è nulla di impossibile in questo. Oltre il 90% è già stato scritto", ha spiegato. "Questo pacchetto può garantire il giusto sviluppo della situazione non solo per l', ma per tutti coloro che nel mondo apprezzano il diritto internazionale".