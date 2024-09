Snam pianta alberi autoctoni lungo il nuovo metanodotto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) INSIEME AL METANO arrivano anche gli, grazie alla sinergia frae il Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità. Oltre 150mila piante (su un totale di 250mila che troveranno dimora nella tratta Rimini-Sansepolcro) cresceranno infattiiltracciato del, in un tratto di 35 Km che passa nel territorio toscano, ripristinando e in alcuni casi migliorando la situazione antecedente. In particolare, nel cantiere che attraversa la Toscana,ha collocato tutte piante autoctone, selezionate dalla coltivazione del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità, il vivaio forestale pubblico più grande d’Italia, situato a Pieve Santo Stefano e specializzato nella raccolta dei frutti, lavorazione, semina, conservazione e nuova piantumazione.