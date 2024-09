Pomodori spaziali Gli scienziati californiani mettono il turbo nella coltivazione di vegetali per gli astronauti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 16 settembre 2024) Small Plants for Agriculture in Confined Environments, ma in futuro saranno conosciuti come "SPACE". Isono il frutto di una importante ricerca che ha portato i ricercatori dell'Università della California Riverside a modificare geneticamente le piante di pomodoro ciliegino per farle crescere in dimensioni ideali per essere piantate nello spazio, consentendo potenzialmente aglidi coltivare e mangiare frutti appena colti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Una spinta innovativa sulla tecnologia genetica che questa volta punta alla crescita di, ma che sta riguardando vari settori dell'alimentazione come nel caso delle patatine e della cottura della pasta, di cui abbiamo già trattato, e che probabilmente andrà a condizionare il nostro modo di cucinare e di mangiare nel futuro.