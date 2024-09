Pesca l’ultimo atto del trofeo si è svolto a Reggio Emilia Casumaresi e Colmic si confermano in A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)deldi Serie A2 2024 ha visto le 40 squadre impegnate in questa manifestazione gareggiare sul sempre difficile campo di gara della Fiuma a Mandria di. Ilqualifica le prime 10 alla fase finale del Campionato Italiano a squadre di società, manifestazione che assegna lo scudetto tricolore e l’accesso al Campionato del Mondo per Club che il prossimo anno sarà in Irlanda, le squadre classificate fino al 28° posto garantirsi la permanenza in Serie A2, quelle classificate dal 29° al 40° posto retrocedere ai Trofei di Serie B. La gara di sabato si è disputata con buone condizioni meteo ed ha visto il successo della Lenzana Tubertini, per Ferrara buon 7° posto per la PS FETubertini e 17° per la Canne Estensi