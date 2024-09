Monza-Inter 1-1 pagelle | letargo Thuram! Uno supera Dimarco – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’non è andata oltre il pareggio a. I nerazzurri sono apparsi sottotono, recuperando il risultato in extremis. Male, benee un altro.. IL MIGLIORE – Secondo pareggio di fila in trasferta per l’, che dopo aver fatto 2-2 a Genova, non va oltre l’1-1 sul campo del. I nerazzurri non riescono a giocare la loro miglior partita, infrangendosi contro l’ottima organizzazione tattica e difensiva della squadra di Alessandro Nesta. I brianzoli hanno pure la forza di passare in vantaggio all’81, ma poi Denzel Dumfries ha salvato la Beneamata, ponendo il suo zampino sul cross dell’altro laterale Carlos Augusto. A proposito di Carlos Augusto, è il brasiliano a prendersi la palma di migliore in campo dell’, beccandosi un bel 7 in pagella. Mezzo punto in più di Federicoe Denzel Dumfries (entrambi 6,5).