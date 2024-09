Lukaku ha svuotato di passaggi la manovra del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) I primi sprazzi del verodi Conte Quella di Cagliari è – e quindi sarà ricordata come – una partita importante, nel percorso formativo deldi Conte. Per la prima volta dall’inizio della stagione, infatti, abbiamo visto materializzarsi le idee tattiche che il tecnico azzurro ha in testa fin dal primo giorno. Merito della presenza di Romelu, che finalmente ha smesso di essere un fantasma o un attaccante a mezzo servizio. Merito anche di tutti i suoi compagni, sempre più dentro il progetto del loro allenatore. Che, intendiamoci subito, non è privo di difetti e/o di bug su cui lavorare. Allo stesso tempo, però, parliamo di un progetto fortemente identitario e – soprattutto, vivaddio – quantomeno distante da certe reminiscenze che si erano incrostate dentro il. Ma andiamo con ordine, vediamo di cosa stiamo parlando.